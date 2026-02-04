Close Banner Apps JPNN.com
IDCloudHost & Edelweiss Healthcare Group Bangun Infrastruktur AI Untuk Sistem Kesehatan

Rabu, 04 Februari 2026 – 22:26 WIB
IDCloudHost (IDCH) memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem teknologi nasional melalui kolaborasi dengan Edelweiss Healthcare Group. Foto dok IDCH

jpnn.com, JAKARTA - IDCloudHost (IDCH) memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem teknologi nasional melalui kolaborasi dengan Edelweiss Healthcare Group.

Kolaborasi ini menghadirkan infrastruktur AI lokal yang dirancang untuk mendukung sistem layanan kesehatan yang aman, teregulasi dan berdaulat.

Kerja sama ini berfokus pada pemanfaatan private cloud on-premise sebagai fondasi pengelolaan data kesehatan dan pengembangan sistem berbasis AI.

Dengan pendekatan ini, seluruh data dan sistem AI tetap berada di dalam yurisdiksi Indonesia serta dikelola sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Melalui infrastruktur AI lokal, institusi layanan kesehatan dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan tanpa harus bergantung pada layanan luar negeri.

CEO IDCloudHost, Alfian Pamungkas Sakawiguna menegaskan kedaulatan data merupakan aspek fundamental dalam transformasi digital sektor kesehatan.

“Di era AI, pemanfaatan teknologi kesehatan harus dibangun di atas infrastruktur lokal yang teregulasi dan independen. Hal ini penting untuk memastikan data pasien tetap aman, berdaulat, dan patuh terhadap regulasi Kementerian Kesehatan,” jelasnya.

Alfian menambahkan kehadiran infrastruktur AI lokal memungkinkan institusi kesehatan untuk mengembangkan inovasi digital secara berkelanjutan tanpa mengorbankan aspek keamanan dan kepercayaan publik.

IDCloudHost berkomitmen untuk terus memperluas kolaborasi dengan berbagai institusi kesehatan di Indonesia.

