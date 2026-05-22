IDCloudHost Tingkatkan Kapabilitas Anti-DDoS, Cegah Serangan Siber

jpnn.com, JAKARTA - IDCloudHost meningkatkan kapabilitas layanan Anti-DDoS dengan memperluas kerja sama internasional bersama StormWall, perusahaan keamanan siber global asal Rusia yang berbasis di Slovakia dan Uni Emirat Arab.

Kolaborasi ini dijalankan melalui entitas bisnis internasionalnya, Cloud Host Pte Ltd, untuk menghadirkan perlindungan yang lebih kuat terhadap serangan siber berskala besar di tengah meningkatnya kebutuhan bisnis akan stabilitas layanan digital.

Kerja sama ini menghadirkan integrasi langsung dengan infrastruktur keamanan global milik StormWall yang memiliki jaringan scrubbing center di berbagai wilayah dunia.

Melalui dukungan tersebut, proses mitigasi serangan dapat dilakukan sebelum trafik berbahaya mencapai server pelanggan, sehingga risiko downtime dapat diminimalkan dan performa layanan tetap terjaga.

Meningkatnya permintaan terhadap layanan proteksi DDoS, IDCloudHost melakukan peningkatan kapasitas proteksi regional hingga 1 Tbps (1000 Gbps).

Kapasitas ini didistribusikan pada node scrubber di Singapura, Hong Kong, dan Jakarta untuk memastikan proses filtering berjalan cepat, stabil, dan mampu menangani lonjakan trafik dalam skala besar tanpa mengganggu layanan utama.

Chief Technology Officer IDCloudHost, Faisal Reza, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam penguatan nyata terhadap kebutuhan keamanan infrastruktur digital saat ini.

“Serangan DDoS semakin kompleks dan masif. Oleh karena itu, kolaborasi antara IDCloudHost dengan StormWall, fokus menghadirkan proteksi dengan kapasitas besar dan respon real-time. Tujuannya agar pelanggan tetap dapat menjalankan bisnisnya aman dan lancar tanpa gangguan,” ujarnya.