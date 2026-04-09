IDD PIK2 Menembus Panggung Dunia, Bawa Desain Indonesia ke Salone del Mobile Milano 2026

Kamis, 09 April 2026 – 19:35 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Design District (IDD) PIK2 kembali menunjukkan langkah ekspansif di kancah internasional.

Kali ini, IDD PIK2 ambil bagian dalam ajang bergengsi Salone del Mobile Milano 2026.

Keikutsertaan pada kegiatan yang berlangsung pada 21–26 April 2026 di Milan, Italia, itu bukan tanpa alasan.

Salone del Mobile dikenal sebagai salah satu pameran desain dan furnitur terbesar di dunia.

Salone del Mobile menjadi magnet bagi desainer, arsitek, hingga pelaku industri kreatif global.

CEO IDD PIK2 Ipeng Widjojo mengatakan bahwa partisipasi ini diarahkan untuk membuka peluang bisnis sekaligus memperkuat eksistensi desain Indonesia di pasar global.

“Objektif dari kerja sama ini adalah membawa para exhibitors ke sana dan mengharapkan hasil-hasil mereka betul-betul mendapatkan potential business yang kami harapkan,” ujar Ipeng dalam konferensi pers di IDD PIK2, Tangerang, Banten, Kamis (9/4).

Menurut Ipeng, skala pameran tersebut sangat besar, bahkan mencapai sekitar 200 ribu meter persegi.