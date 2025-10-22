Ide Gila! KIA Bikin Pewangi Mobil Beraroma Bensin untuk Pengguna EV

Rabu, 22 Oktober 2025 – 17:19 WIB

jpnn.com - Di tengah gencarnya kampanye mobil listrik yang serba hening dan bebas emisi, Kia Finlandia justru melangkah ke arah yang tak terduga—dan penuh humor.

Lewat kampanye terbarunya, mereka memperkenalkan pengharum kabin beraroma bensin khusus untuk pemilik mobil listrik.

Ya, Anda tidak salah baca. Pengharum unik ini dibuat agar para pengemudi yang baru “hijrah” dari mesin pembakaran internal (ICE) ke kendaraan listrik tetap bisa menikmati sensasi nostalgia dunia otomotif lama, lengkap dengan bau khas yang dulu menempel di pom bensin atau bengkel.

Produk diluncurkan melalui importir resmi Kia di Finlandia, Astara Auto Finland, dan dikemas dalam bentuk kaleng bensin mini yang imut sekaligus jenaka.

Pengharum, bahkan dibuat sebagai edisi terbatas dan diberikan secara eksklusif kepada pembeli Kia EV4, mobil listrik terbaru mereka.

Memastikan aroma yang dihasilkan tidak asal-asalan, Kia menggandeng Max Perttula, ahli parfum asal Finlandia, dalam meracik wangi “bensin” yang autentik.

Hasilnya? Campuran rumit dari minyak motor, sentuhan logam, tar birch, dan sedikit aroma melati.

Menurut Perttula, hasil akhir aroma ini bukan sekadar bau bahan bakar, melainkan “wangi yang mengingatkan pada bengkel mobil.”