Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Identifikasi Korban Kecelakaan Bus ALS, Tim DVI Polda Sumsel Jemput Bola

Jumat, 08 Mei 2026 – 22:37 WIB
Identifikasi Korban Kecelakaan Bus ALS, Tim DVI Polda Sumsel Jemput Bola - JPNN.COM
Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang Kombes Budi Santoso. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumsel melakukan jemput bola dalam proses identifikasi korban kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki Seleraya di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara Moh Hasan Palembang Kombes Budi Santoso mengungkapkan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk membantu keluarga korban yang tidak dapat hadir langsung memberikan sampel DNA.

"Kami jemput bola kepada keluarga yang tidak bisa hadir secara langsung. Kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing Tim DVI Polda di masing-masing daerah untuk membantu pengumpulan sampel DNA," ujar Budi, Jumat (8/5).

Baca Juga:

Budi menyampaikan bahwa sampel DNA yang dikumpulkan tidak selalu berasal dari keluarga secara langsung, tetapi juga diambil dari barang-barang pribadi milik korban yang masih tersimpan di rumah. 

"Contoh sampel bisa berasal dari baju terakhir yang digunakan korban, sikat gigi, sepatu, maupun barang pribadi lainnya yang diketahui dan dipastikan oleh keluarga sebagai milik korban," kata Budi.

Sampel tersebut nantinya akan dikirim bersama data jenazah ke laboratorium forensik (Labfor) Mabes Polri untuk mempercepat proses identifikasi korban yang masih belum dikenali. 

Baca Juga:

"Kami berharap langkah jemput bola ini dapat membantu keluarga korban, terutama yang berada jauh dari lokasi atau memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke RS Bhayangkara Palembang," ujar Budi. (mcr35/jpnn) 

Video Terpopuler Hari ini:

Contoh sampel bisa berasal dari baju terakhir yang digunakan korban, sikat gigi, sepatu, maupun barang pribadi lainnya

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Cuci Hati

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bus ALS  Polda Sumsel  kecelakaan Bus ALS  ALS 
BERITA BUS ALS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp