JPNN.com - Daerah

Identitas Mayat di Sungai Garut Terkuak

Kamis, 16 Oktober 2025 – 04:00 WIB
Identitas Mayat di Sungai Garut Terkuak - JPNN.COM
Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan mayat pria di Sungai Cipancar, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (14/10/2025). (ANTARA/HO-Polres Garut)

jpnn.com, GARUT - Mayat seorang pria ditemukan mengambang di aliran Sungai Cipancar, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kepala Seksi Humas Polres Garut Ipda Susilo Adhi mengatakan berdasarkan hasil serangkaian penyelidikan mengidentifikasi mayat tersebut bukan korban pembunuhan melainkan kecelakaan tunggal.

"Hasil pemeriksaan medis tidak ada tanda-tanda kekerasan," kata Susilo, Rabu.

Dia menuturkan kepolisian mendapatkan laporan dari warga adanya penemuan mayat pria di aliran Sungai Cipancar, Kecamatan Limbangan, Selasa (14/1) sekitar pukul 07.00 WIB yang berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara tidak ditemukan identitas korban.

Selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Slamet Garut untuk pemeriksaan fisik lebih lanjut, sekaligus mengidentifikasi identitas korban untuk diketahui keluarganya.

Adhi menyampaikan jenazah akhirnya dapat teridentifikasi identitasnya, yakni Sambas Muhidin usia 27 tahun warga Kampung Leuweung Tiis, Desa Haruman, Kecamatan Leles, Garut.

"Akhirnya terungkap identitas pria yang ditemukan meninggal oleh warga sekitar itu bernama Sambas Muhidin," katanya.

Dia mengungkapkan hasil olah tempat kejadian perkara tidak hanya menemukan korban yang mengambang di sungai, tetapi juga terdapat sepeda motor jenis Jupiter MX nomor polisi D 7669 ZAA yang tergeletak di jalan setapak tidak jauh dari tebing sungai.

Ini penyebab mayat pria ditemukan di sungai Kabupaten Garut. Polisi temukan identitas korban.

