Identitas Pembalap yang Tewas Saat Kecelakaan di Pekanbaru Akhirnya Terungkap

Senin, 29 September 2025 – 11:11 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Identitas pengendara sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi yang meninggal dunia seusai kecelakaan di Jalan Naga Sakti Jalur Utara, Kecamatan Bina Widya, Minggu (28/9) akhirnya terungkap.

Korban diketahui bernama Irsyad Azizi dengan keterangan lahir di Bagan Siapi-api, 15 Mei 2009.

Remaja berusia 16 tahun itu beralamat di Jalan Garuda Sakti Km 4,5 Perum Griya Setia Bangsa Blok D10 No 14, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Riau Kompol Galih Apria mengatakan saat ini keluarga korban sudah datang ke rumah sakit.

“Identitas korban akhirnya diketahui setelah keluarganya datang ke rumah sakit,” kata Kompol Galih, Senin (29/9).

Kecelakaan bermula saat mobil Honda HR-V merah BM 1692 OC yang dikemudikan Marton (52), warga Lubuk Basung, Sumatera Barat, melaju dari arah barat ke timur.

Baca Juga: Pembalap Motor di Pekanbaru Kritis Seusai Menabrak Mobil dari Belakang

Sesampainya di lokasi, kendaraan itu ditabrak dari belakang oleh sepeda motor yang dikendarai korban dengan kecepatan tinggi.

Korban yang diduga tengah balap liar kehilangan konsentrasi saat kebut-kebutan hingga menabrak mobil dari belakang.