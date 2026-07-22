Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Identitas Permainan Timnas Indonesia di Bawah Asuhan John Herdman Perlahan Mulai Terlihat

Rabu, 22 Juli 2026 – 12:19 WIB
Identitas Permainan Timnas Indonesia di Bawah Asuhan John Herdman Perlahan Mulai Terlihat - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman memimpin anak asuhannya berlatih di Bali United Training Center, Gianyar. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia menggelar persiapan akhir menjelang ASEAN Championship Cup 2026 di Bali.

Pekan ini Rizky Ridho dan kolega menggelar uji coba melawan Bali United di Gianyar, Selasa (21/7).

Pada laga tersebut skuad Garuda menang dengan skor 3-0 lewat gol Marc Klok, Dony Tri Pamungkas, dan Mitchell Baker.

Baca Juga:

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman menilai para pemainnya sudah mengerti taktik dan strategi yang diinginkannya selama ajang akbar sepak bola Asia Tenggara itu.

Wajar selama pemusatan latihan di Bali para pemain sudah berlatih bersama sejak satu bulan lamanya sehingga seharusnya masalah kekompakan tidak menjadi hambatan.

“Tadi merupakan penampilan tim yang sangat kuat. Kami bisa memberikan menit bermain yang berharga kepada setiap pemain, dan itu merupakan salah satu target penting bagi kami,” ujar pria asal Consett, Inggris itu.

Baca Juga:

Sejauh ini John Herdman punya kemewahan untuk bisa membawa Timnas Indonesia melangkah jauh pada ASEAN Championship Cup 2026.

Wajar beberapa pemain keturunan seperti Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen, hingga Mitchell Baker bakal bermain.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman menyebut Rizky Ridho dan kolega sudah mulai paham gaya bermain yang diinginkannya pada ASEAN Championship Cup 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Piala AFF 2026  ASEAN Championship Cup 2026  John Herdman 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp