Idgitaf Persembahkan Mungkin di Depan Buram

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Idgitaf meluncurkan single terbaru yang berjudul Mungkin di Depan Buram.

Lagu tersebut merupakan gerbang menuju album penuh kedua yang rencananya dirilis satu bulan lagi.

Mungkin di Depan Buram sekaligus single ketiga Idgitaf setelah mencuri perhatian lewat Sedia Aku Sebelum Hujan (Oktober 2025) dan Rutinitas (Januari 2026).

Menurutnya, lagu itu lengkap menggambarkan tentang merasa sedih, tetapi juga upaya berusaha dan berjuang, serta mencakup elemen hujan.

"Di sini aku menceritakan inilah pertama kali aku merasakan cinta yang basisnya adalah ingin melihat kebaikan masing-masing dan menunjukkan yang terbaik. Aku nggak sepenuhnya tahu kenapa bisa sampai sejauh ini tapi rasanya selalu ada yang mendorongku untuk terus lanjut,” ungkap Idgitaf, Rabu (15/4).

Sebagai warna anyar musik dalam album baru, elemen musik country berbaur asri dengan pop penuh sukacita khas Idgitaf.

Baca Juga: Idgitaf Tutup 2025 dengan Pencapaian Luar Biasa

Dibuka dengan lantunan gitar yang menyimpan sedikit rasa sendu, melodi lagu terdengar berseri sementara lirik lagu menggambarkan pertemuan yang membuka jalan ke arah baru.

“Terkadang kita dipertemukan dengan seseorang kala keduanya sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau kita punya energi yang sama dan ternyata saling membutuhkan, bisa jadi kita tidak mementingkan seberapa seram jalan di depan namun justru melihat seberapa besar kemungkinan kita bisa selalu bersama. Lagu ini terdengar romantis tapi lahir dari perjalanan yang tidak mudah,” ujar Gita, sapaannya.