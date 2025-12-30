Idgitaf Tutup 2025 dengan Pencapaian Luar Biasa

Selasa, 30 Desember 2025 – 07:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Idgitaf menutup 2025 dengan pencapaian luar biasa.

Dia mengukuhkan posisi sebagai solois perempuan Indonesia dengan jumlah pendengar bulanan (Monthly Listeners) terbesar di platform Spotify.

Per 29 Desember 2025, Idgitaf mencatatkan angka fantastis sebanyak 16.8 juta pendengar bulanan.

Dominasi Idgitaf pada ujung tahun ini bersumber dari kesuksesan lagu terbaru Sedia Aku Sebelum Hujan.

Sejak diluncurkan pada 8 Oktober 2025, lagu tersebut telah mendapatkan sambutan luar biasa di berbagai platform digital.

Hanya dalam waktu singkat, lagu Sedia Aku Sebelum Hujan telah menembus angka 80 juta streams.

Prestasi tersebut membawa Sedia Aku Sebelum Hujan kokoh di posisi #1 pada Spotify Charts Indonesia: Daily Top Songs dan Weekly Top Songs.

Visual dan konten audio dari lagu ini telah disaksikan lebih dari 52.8 juta kali, sekaligus menempati posisi #1 dalam daftar Lagu Teratas di YouTube Music Indonesia.