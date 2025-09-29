IDI hingga IBI Siap Kawal Program MBG di 514 Kabupaten/Kota

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Organisasi Profesi Kesehatan yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) menyatakan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah. Dukungan ini disertai penekanan pada pentingnya pengawasan mutu dan perluasan cakupan program.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis di Jakarta pada 29 September 2025, aliansi menilai program MBG sebagai langkah strategis untuk meningkatkan status gizi kelompok rentan, seperti anak-anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Gizi yang cukup dan berkualitas diyakini sebagai fondasi untuk mencetak generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh.

Aliansi juga mendorong agar cakupan program diperluas secara merata hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Selain itu, aspek pengawasan mutu atau quality control dinilai sebagai kunci untuk mencegah masalah teknis dan penyalahgunaan yang dapat mengurangi manfaat program.

“Kami dari Aliansi Organisasi Profesi Kesehatan siap membantu pemerintah dalam melakukan quality control di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” demikian bunyi salah satu poin pernyataan bersama yang ditandatangani para ketua umum organisasi tersebut.

Keberhasilan program MBG, menurut para pakar, tidak hanya bergantung pada distribusi makanan. Edukasi gizi kepada keluarga dan masyarakat dinilai crucial untuk menciptakan perubahan pola konsumsi yang berkelanjutan. Sinergi lintas sektor antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci utama.

Program MBG juga dipandang memiliki dampak berganda bagi perekonomian. Dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan memberdayakan UMKM di sektor kuliner dan pertanian, program ini tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah, sehingga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi kesejahteraan nasional. (tan/jpnn)



