Idris Sandiya: Kekuasaan Partai Harus Digunakan untuk Menolong Masyarakat

jpnn.com - Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pemenangan Pemilu Provinsi Jawa Barat Idris Sandiya mengatakan kekuasaan yang dimiliki oleh partai harus digunakan untuk menolong masyarakat.

Idris menyampaikan itu dalam acara pelantikan pengurus DPD NasDem Kabupaten Karawang, Sabtu (23/8/2025).

Menurut Idris, dia perlu menyampaikan hal tersebut lantaran Partai Nasdem Karawang memiliki jumlah kursi DPRD yang cukup banyak bahkan ada yang jadi pimpinan dewan.

"Untuk itu, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki harus digunakan untuk menolong sebanyak mungkin masyarakat, sehingga bisa memberikan dampak dan manfaat yang nyata," kata Idris melalui siaran pers.

Sejalan dengan hal itu, Idris juga menyebut diperlukan sinergi dan kolaborasi baik secara internal maupun eksternal dengan pemerintah daerah setempat agar kekuatan NasDem semakin besar dan berdampak luas.

Kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah menurutnya penting agar NasDem makin besar dan kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh rakyat.

"Termasuk juga sinergi dengan Pemerintah Daerah agar program-program pemerintahan bisa dipastikan diterima oleh masyarakat," tuturnya.

Selain itu, Idris juga mengingatkan bahwa kekuasaan adalah titipan dari Tuhan yang maha kuasa, yang harus digunakan secara baik dan bertanggung jawab.