Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Idrus Bicara Kemungkinan Kader Golkar Pengganti Dito Ariotedjo sebagai Menpora

Rabu, 10 September 2025 – 18:48 WIB
Idrus Bicara Kemungkinan Kader Golkar Pengganti Dito Ariotedjo sebagai Menpora - JPNN.COM
Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham menghadiri acara Badan Saksi Nasional Partai Golkar di Jakarta Pusat, Rabu (10/9). Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham mengaku bersyukur apabila Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pengganti Dito Ariotedjo berasal dari parpolnya.

Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media soal kemungkinan kader Golkar kembali menjabat Menpora setelah Dito kena reshuffle

"Misalkan di Kemenpora orang Golkar lagi, alhamdulillah. Ya, kami patut syukuri," kata Idrus ditemui setelah menghadiri acara Badan Saksi Nasional Partai Golkar di Jakarta Pusat, Rabu (10/9).

Baca Juga:

Akan tetapi, eks Menteri Sosial itu menyebut Golkar tidak juga mempermasalahkan bila bukan kader partai berkelir kuning menjabat Menpora pengganti Dito.

"Bila tidak, ya, ini memang tergantung pada presiden, ini bukan jatah-jatahan ya, katakan itu sudah ke sana, ada Golkar di situ, lalu ada di sini harus sebegini," ujarnya.

Idrus mengatakan Golkar menyerahkan ke Presiden RI Prabowo Subianto dalam menentukan sosok yang tepat menjabat Menpora.

Baca Juga:

Menurutnya, Presiden Prabowo selama ini sudah menunjukkan ke publik untuk menerapkan proporsionalitas dan profesionalitas dalam menjalankan pemerintahan.

"Kami punya keyakinan bahwa Presiden Prabowo sangat aspiratif, bahkan sensitif memperhatikan aspirasi rakyat," tambahnya.

Waketum Golkar Idrus Marham mengaku tidak mempermasalahkan andai Menpora pengganti Dito Ariotedjo bukan dari parpolnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Idrus Marham  Dito Ariotedjo  Prabowo  Golkar  Reshuffle 
BERITA IDRUS MARHAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp