Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Pilpres

Idrus Golkar Anggap Fokus Bahlil Buat Prabowo-Gibran, Bukan Maju Capres

Kamis, 11 Juni 2026 – 20:04 WIB
Idrus Golkar Anggap Fokus Bahlil Buat Prabowo-Gibran, Bukan Maju Capres - JPNN.COM
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham membantah kabar ketum partainya Bahlil Lahadalia disebut bakal maju sebagai Capres RI pada 2029.

Menurut Idrus, fokus Bahlil saat ini memperkuat konsolidasi internal dan membesarkan Golkar. Termasuk menyukseskan pemerintahan era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Fokusnya di situ. Tidak pernah bicara tentang calon presiden,” ujar dia kepada awak media di Jakarta, Kamis (11/6).

Baca Juga:

Diketahui, narasi Bahlil yang punya kans maju Pilpres 2029 disampaikan Direktur Eksekutif Ethical Politics Hasyibulloh Mulyawan.

Hasyibulloh sebelumnya menyebut popularitas Bahlil meningkat setelah fenomena lagu viral MBG atau Mas Bahlil Ganteng di media sosial. Dia merasa fenomena tersebut berpotensi menjadi modal popularitas politik bagi Bahlil menuju kontestasi nasional.

Idrus menilai menarik fenomena lagu MBG ke arah pencalonan presiden terlalu jauh dan menimbulkan persepsi yang keliru.

Baca Juga:

“Kalau ada opini dibuat begitu, itu opini yang sangat menyesatkan menurut saya. Ini sama dengan mengadu domba,” katanya.

Idrus mengatakan soal komitmen politik Bahlil ke depan, publik sebenarnya tinggal melihat gagasan buku berjudul Karya Kekaryaan: Eskalator Kesinambungan Pembangunan dan Kepemimpinan Nasional.

Waketum Golkar Idrus Marham menyebut fokus ketumnya Bahlil Lahadalia saat ini memperkuat konsolidasi internal dan membesarkan partai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bahlil Lahadalia  Golkar  Idrus Marham  Prabowo-Gibran  Pilpres  Bahlil 
BERITA BAHLIL LAHADALIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp