Idrus Golkar Puji Langkah Presiden Prabowo Redam Kericuhan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham menyambut positif kebijakan yang diambil Presiden RI Prabowo Subianto dalam meredam eskalasi demonstrasi rakyat.

Eks Menteri Sosial itu menilai kebijakan yang diambil Prabowo mengedepankan persatuan nasional dan kepentingan bangsa.

"Beliau tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan memperhatikan aspirasi rakyat. Sejak awal terpilih menjadi presiden, Prabowo sudah mengingatkan bahwa negara ini harus dijaga dan dirawat bersama,” ujar Idrus kepada awak media, Kamis (4/9).

Dia melanjutkan langkah Prabowo memerintahkan Polri memproses aparat yang bersalah dalam kasus tewasnya Affan Kurniawan, menjadi cermin keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Ini yang kita butuhkan, seorang pemimpin yang adil. Kalau rakyat salah, diproses. Kalau aparat salah, juga harus diproses. Tidak ada yang kebal hukum. Itulah wujud negara hukum,” lanjut Idrus.

Menurutnya, Golkar berdiri tegak mendukung setiap langkah Prabowo yang berorientasi pada kepentingan Rakyat.

Idrus mengatakan dukungan itu sesuai dengan instruksi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

“Golkar bersama rakyat, bersama pemerintah, untuk memastikan bangsa ini tetap utuh. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo adalah teladan bahwa kepemimpinan harus berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsa, bukan kepentingan politik sesaat,” ujar dia.