Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Idrus Golkar Puji Langkah Presiden Prabowo Redam Kericuhan

Kamis, 04 September 2025 – 19:15 WIB
Idrus Golkar Puji Langkah Presiden Prabowo Redam Kericuhan - JPNN.COM
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (17/5/2025). Foto: Aristo S/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham menyambut positif kebijakan yang diambil Presiden RI Prabowo Subianto dalam meredam eskalasi demonstrasi rakyat.

Eks Menteri Sosial itu menilai kebijakan yang diambil Prabowo mengedepankan persatuan nasional dan kepentingan bangsa.

"Beliau tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan memperhatikan aspirasi rakyat. Sejak awal terpilih menjadi presiden, Prabowo sudah mengingatkan bahwa negara ini harus dijaga dan dirawat bersama,” ujar Idrus kepada awak media, Kamis (4/9).

Baca Juga:

Dia melanjutkan langkah Prabowo memerintahkan Polri memproses aparat yang bersalah dalam kasus tewasnya Affan Kurniawan, menjadi cermin keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu. 

“Ini yang kita butuhkan, seorang pemimpin yang adil. Kalau rakyat salah, diproses. Kalau aparat salah, juga harus diproses. Tidak ada yang kebal hukum. Itulah wujud negara hukum,” lanjut Idrus.

Menurutnya, Golkar berdiri tegak mendukung setiap langkah Prabowo yang berorientasi pada kepentingan Rakyat.

Baca Juga:

Idrus mengatakan dukungan itu sesuai dengan instruksi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

“Golkar bersama rakyat, bersama pemerintah, untuk memastikan bangsa ini tetap utuh. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo adalah teladan bahwa kepemimpinan harus berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsa, bukan kepentingan politik sesaat,” ujar dia.

Waketum Golkar Idrus Marham menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto dalam meredam eskalasi demonstrasi rakyat sangat baik

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Idrus Marham  Golkar  Presiden Prabowo Subianto  golkar Prabowo 
BERITA IDRUS MARHAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp