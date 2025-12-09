Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Idrus Marham Minta Politikus Turun ke Lokasi Bencana Dibanding Saling Sindir

Selasa, 09 Desember 2025 – 17:32 WIB
Idrus Marham Minta Politikus Turun ke Lokasi Bencana Dibanding Saling Sindir - JPNN.COM
Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham. FOTO/Arsip: Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Politik Idrus Marham menegaskan kepedulian serius Ketua Umum Bahlil Lahadalia terhadap penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Sumatra.

Menurut dia, Bahlil berupaya bekerja cepat menyelesaikan berbagai masalah di lokasi bencana untuk menjawab kebutuhan warga yang sedang mengalami kesulitan.

Dia menyebutkan Bahlil bahkan langsung memberikan instruksi langsung kepada seluruh jajaran Golkar di Aceh, Sumut, dan Sumbar agar turun ke lokasi bencana sejak hari pertama.

Baca Juga:

Tak hanya itu, bantuan tahap awal sebesar Rp 3 miliar telah dikirimkan dan masih terus bertambah dari kontribusi kader di seluruh daerah.

“Yang dibutuhkan sekarang bukan pernyataan yang menggiring opini seolah ada yang tidak peduli. Justru Ketua Umum Golkar sudah turun pertama,” ujar Idrus dalam keterangannya, Selasa (9/12).

Idrus menuturkan sejumlah menteri dari Partai Golkar juga telah mendatangi wilayah terdampak untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan tepat.

Baca Juga:

Untuk itu, dia menyayangkan adanya narasi yang menempatkan gagasan politik Partai Golkar tidak sensitif terhadap situasi nasional.

Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menjawab kesan adanya tudingan salah satu elit partai politik yang mengatakan Partai Golkar lebih mengutamakan urusan politik di saat bencana.

Waketum Golkar Idrus Marham mengaku sejumlah menteri dari partainya telah mendatangi wilayah terdampak untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Idrus Marham  Bencana  Bencana Alam  Golkar 
BERITA IDRUS MARHAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp