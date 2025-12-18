Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Idrus Marham: Seribu Persen Tidak Ada Agenda Ganti Bahlil di Rapimnas Golkar

Kamis, 18 Desember 2025 – 16:00 WIB
Bahlil Lahadalia. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham kembali menegaskan bahwa isu pergantian Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang beredar tidak memiliki dasar sama sekali.

Idrus memastikan seribu persen tidak ada agenda mengganti ketua umum dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang akan digelar pada 20–21 Desember 2025 di Kantor DPP Golkar, Jakarta.

“Tidak ada. Seribu persen tidak ada agenda ganti Ketua Umum. Tidak ada gerakan, tidak ada itu. Jangan dibuat-buat cerita yang tidak benar,” ujar Idrus dalam keterangannya, pada Kamis (18/12).

Dia menegaskan seluruh DPD Provinsi telah menerima undangan resmi dari DPP dan Rapimnas hanya akan membahas konsolidasi organisasi, evaluasi program, dan arah strategis Golkar ke depan.

Idrus juga menepis spekulasi mengenai adanya dorongan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Menurut dia, isu tersebut hanya berasal dari pihak luar yang mencoba menciptakan kegaduhan.

“Partai ini bukan tempat permainan, tapi tempat perjuangan. Jadi, jangan membangun opini yang menyesatkan,” kata dia.

