JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

idsMED Aesthetics Excellence Appreciation Award 2025 Jadi Ajang Apresiasi Mitra

Senin, 09 Februari 2026 – 12:34 WIB
idsMED Aesthetics Excellence Appreciation Award 2025 Jadi Ajang Apresiasi Mitra - JPNN.COM
Aesthetics idsMED telah sukses menggelar idsMED Aesthetics Excellence Appreciation Award 2025 dengan tema “Bloom Beyond Time”, di Hotel Indigo Bintan Lagoi Beach. Foto: dok Aesthetics idsMED

jpnn.com, JAKARTA - Aesthetics idsMED telah sukses menggelar idsMED Aesthetics Excellence Appreciation Award 2025 dengan tema “Bloom Beyond Time”, di Hotel Indigo Bintan Lagoi Beach, pada 7 Februari 2026. 

Head of Aesthetics idsMED Marisa Theresia menyampaikan acara tersebut menjadi bentuk apresiasi tahunan idsMED kepada para mitra klinik atas kontribusi, kolaborasi, dan pencapaian mereka dalam mengembangkan industri estetika medis di Indonesia. 

Marisa menyebut idsMED Aesthetics menganugerahkan idsMED Indonesia Excellence Appreciation Awards, penghargaan tertinggi yang diberikan kepada klinik dengan pencapaian Top 1 Revenue untuk seluruh portofolio idsMED. 

“Pada tahun ini, penghargaan tersebut diraih oleh ZAP Clinic, sebagai bentuk pengakuan atas performa bisnis yang konsisten dan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri estetika nasional,” jelas Marisa dikutip, Senin (9/2).

Selain itu, idsMED juga memberikan berbagai penghargaan lainnya, antara lain idsMED Growth Partner Award yang dimenangkan oleh L’VIORS Beauty Clinic, Nallura Clinic, dan Zap Clinic, idsMED Power User Award yang dimenangkan oleh Bamed Clinic dan L’VIORS Beauty Clinic, dan idsMED Device Master Award yang dimenangkan oleh Arayu Aesthetic Clinic, Bening's Clinic, Dermaluxe Aesthetic & Laser Centre, Foreverskin Clinic, Maharis Clinic, dan NMW Clinic. 

“Penghargaan ini ditujukan bagi klinik-klinik mitra yang menunjukkan pertumbuhan luar biasa di industri estetika,” kata Marisa.

Apresiasi juga diberikan kepada para mitra klinik dari portofolio unggulan idsMED, seperti Rejuran, Thermage, dan Cynosure Lutronic, dengan kriteria penilaian mencakup pencapaian revenue, kehadiran dan pengaruh di media sosial, serta peran sebagai key opinion leader yang paling berpengaruh dalam mempromosikan brand-brand idsMED di Indonesia. 

Tidak hanya memberikan penghargaan, acara ini juga menjadi momen bagi idsMED untuk membagikan capaian perusahaan sepanjang 2025. 

TAGS   Aesthetics idsMED  dermatologis  industri kecantikan  kesehatan  klinik  Kesehatan Kulit 

