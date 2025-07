IDSurvey Berpartisipasi di Pameran The Joint Convention Semarang 2025

jpnn.com, SEMARANG - PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (IDSurvey), selaku Holding Jasa Survei yang terdiri dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), PT SUCOFINDO dan PT Surveyor Indonesia berpartisipasi dalam konferensi dan pameran The Joint Convention Semarang yang mengusung tema Sustainable Energy Resilience: Indonesia’s Path to Self Sufficiency di Padma Hotel, Semarang, pada 1–3 Juli 2025.

Dalam kesempatan ini, IDSurvey juga menghadirkan booth yang menampilkan berbagai inovasi layanan, meliputi solusi klasifikasi, sertifikasi, serta jasa testing, inspeksi, konsultasi, dan statutoria.

Booth IDSurvey menjadi sarana interaktif untuk memperkuat komunikasi dengan para pemangku kepentingan industri, sekaligus membuka peluang kolaborasi lebih lanjut.

Partisipasi IDSurvey dalam ajang ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperluas kolaborasi strategis dengan para pemangku kepentingan, serta memperkuat implementasi standar nasional di berbagai sektor utama, khususnya dalam mendorong transformasi sektor energi dan sumber daya alam menuju tata kelola yang berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing global.

The Joint Convention Semarang 2025 merupakan konferensi dan pameran yang digelar dalam mendukung Strategi Pembangunan Pemerintah Indonesia 2024–2029 atau Asta Cita.

Acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu strategis di bidang energi, serta mendorong produksi dan penyediaan energi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan andal untuk memperkuat ketahanan energi nasional jangka panjang.(chi/jpnn)