JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

IDSurvey Goes To Campus Pattimura, Serahkan Puluhan Beasiswa

Senin, 15 Desember 2025 – 11:32 WIB
IDSurvey Goes To Campus Pattimura, Serahkan Puluhan Beasiswa - JPNN.COM
PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (IDSurvey) menggelar program IDSurvey Goes to Campus di Universitas Pattimura, Ambon, pada Kamis (11/12). Foto dok IDSurvey

jpnn.com, AMBON - PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (IDSurvey) menggelar program IDSurvey Goes to Campus di Universitas Pattimura, Ambon, pada Kamis (11/12).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya IDSurvey memperkuat sinergi antara dunia akademik dan industri, sekaligus mendukung pengembangan talenta muda nasional.

Dalam kegiatan tersebut, IDSurvey menyerahkan Beasiswa Emas Indonesia kepada 43 mahasiswa Universitas Pattimura.

Direktur Utama BKI R. Benny Susanto mengatakan beasiswa ini merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk memastikan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas.

Beasiswa yang diberikan mencakup tiga kategori, yaitu pendidikan, pelatihan, dan tugas akhir.

Acara turut dihadiri Rektor Universitas Pattimura Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, Direktur Utama BKI R. Benny Susanto, Direktur Utama Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna, serta Direktur Layanan Sumber Daya Alam SUCOFINDO Darwin Abbas.

Prof. Fredy menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri dalam menyiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja.

“Kebutuhan dunia kerja terus berkembang dan tidak sepenuhnya dapat dipenuhi melalui pembelajaran di kelas. Karena itu, kolaborasi dengan industri menjadi kunci untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi yang relevan dan berdaya saing global,” ujarnya.

Melalui program IDSurvey Goes to Campus, IDSurvey menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia,

