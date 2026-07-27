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JPNN.com - Nasional - Humaniora

IDSurvey Tingkatkan Pemberdayaan Masyarakat Lewat Program Berkelanjutan

Senin, 27 Juli 2026 – 14:24 WIB
IDSurvey Tingkatkan Pemberdayaan Masyarakat Lewat Program Berkelanjutan - JPNN.COM
IDSurvey memperingati Hari Anak Nasional dengan berkomitmen membangun masyarakat lebih berdaya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur pada 21-23 Juli 2026. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - IDSurvey memperingati Hari Anak Nasional dengan berkomitmen membangun masyarakat lebih berdaya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur pada 21-23 Juli 2026.

Mengusung tema "Berdaya Bersama, Melayani dengan Hati", program itu menghadirkan berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan, penguatan kapasitas guru PAUD, edukasi kesehatan, serta pengembangan ekonomi berbasis lingkungan.

Itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan nilai bersama (creating shared value) bagi masyarakat.

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Chief Financial Officer (CFO) IDSurvey, Sinung Triwulandari mengatakan mengungkapkan program TJSL IDSurvey dirancang melalui pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki kapasitas untuk berkembang secara mandiri.

Melalui tiga fokus utama yaitu lingkungan, pengembangan UMKM, dan pendidikan, IDSurvey mendorong lahirnya ekosistem sosial yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

"Rangkaian kegiatan dimulai dengan pelatihan pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai ekonomi untuk membuka peluang usaha baru bagi kelompok perempuan," ujarnya dalam siaran persnya, Senin (27/7).

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Program kemudian dilanjutkan dengan edukasi green lifestyle kepada guru dan anak-anak PAUD, pembuatan alat peraga edukasi, serta program penanganan dan pencegahan stunting.

IDSurvey juga menggelar pelatihan bagi guru PAUD melalui materi Self Positive Talk, afirmasi, journaling, support group, dan crafting.

IDSurvey berkomitmen membangun masyarakat lebih berdaya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

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TAGS   IDSurvey  Program Berkelanjutan  investasi  Perempuan 
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