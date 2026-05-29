Sumsel

Iduadha, Bank Sumsel Babel Salurkan Hewan Kurban untuk Warga

Jumat, 29 Mei 2026 – 22:22 WIB
Bank Sumsel Babel menyerahkan bantuan hewan kurban. Foto: Dokumentasi BSB for JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Bank Sumsel Babel menyalurkan bantuan hewan kurban berupa sapi untuk warga pada sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung pada Iduladha 1447 Hijriah.

Program ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat nilai kebersamaan, serta menghadiran manfaat nyata bagi masyarakat luas. 

PPS Direktur Utama Bank Sumsel Babel Marzuki menerangkan bahwa Hari Raya Iduladha menjadi momentum penting memperkuat nilai kepedulian sosial, sekaligus mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. 

“Iduladha mengajarkan nilai keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui penyaluran hewan kurban ini, Bank Sumsel Babel ingin terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung,” kata Marzuki, Jumat (29/5).

Dia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank Sumsel Babel dalam mendukung pembangunan sosial di daerah,  yang tidak hanya melalui layanan perbankan, tetapi juga berbagai program kemasyarakatan yang berorientasi pada kebermanfaatan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

"Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Sumsel Babel terus memperkuat kontribusinya melalui program sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan guna mendukung terciptanya hubungan yang harmonis serta pertumbuhan yang berkelanjutan di Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung," kata Marzuki. (mcr35/jpnn) 

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Cuci Hati

TAGS   Bank Sumsel Babel  iduadha  Hewan kurban  kegiatan sosial  bank pembangunan daerah 
