Iduladha 1447 H, TelkomGroup Salurkan 910 Hewan Kurban untuk Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 1447 H kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Mengusung tema 'Semangat Qurban Bisa sebagai Jalan Transformasi Ketaqwaan Sosial', TelkomGroup bersama anak usahanya, termasuk Telkomsel, menyalurkan sebanyak 910 hewan kurban yang terdiri dari 232 ekor sapi dan 678 ekor kambing/domba kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, hewan kurban dengan total bobot mencapai 114.739 kilogram tersebut akan didistribusikan kepada 62.469 penerima manfaat yang terdiri dari masyarakat duafa, warga di sekitar wilayah operasional perusahaan, hingga kelompok masyarakat rentan dan terdampak bencana.

Distribusi hewan kurban dilakukan secara kolaboratif oleh TelkomGroup melalui Telkom, Telkomsel, gabungan anak perusahaan, serta partisipasi karyawan.

Dari total distribusi tersebut, Telkom menyalurkan 185 hewan kurban, Telkomsel sebanyak 459 hewan kurban, gabungan anak perusahaan sebanyak 148 hewan kurban, serta kontribusi karyawan sebanyak 118 hewan kurban.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini hadir langsung dalam kegiatan simbolis penyerahan bantuan hewan kurban di Vertical Garden Telkom Hub pada Jumat 22 Mei 2025.

Turut mendampingi, antara lain Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan, Direktur Utama Telkomsel Nugroho, Direktur Human Capital Management Telkomsel Indrawan Ditapradana, perwakilan Majelis Ta’lim TelkomGroup (MTTG), LAZISMU, LAZISNU, serta perwakilan penerima manfaat, termasuk komunitas warga pemulung Bantar Gebang, Bekasi.