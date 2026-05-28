Iduladha 2026, Kristalin Ekalestari Salurkan Puluhan Kurban Sapi & Kambing di Papua

jpnn.com, NABIRE - PT Kristalin Ekalestari memanfaatkan momentum Hari Raya Iduladha sebagai wujud kepedulian sosial untuk berbagi dengan menyalurkan puluhan hewan kurban yakni sapi dan kambing tersebar di wilayah Papua dan sekitarnya.

Sebagai wujud kepedulian sosial dan solidaritas perusahaan PT Kristalin Ekalestari mendistribusikan hewan kurban di Indonesia Timur, seperti di Ternate, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat dan Papua Induk.

Corporate Secretary PT Kristalin Ekalestari Danella Adira mengatakan perusahaan bersama grup menyalurkan puluhan hewan kurban sebanyak total 41 ekor terdiri dari 30 ekor kambing dan 11 ekor sapi tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

"Untuk wilayah Nabire, Papua Tengah, kami salurkan tiga ekor sapi dan empat ekor kambing. Sedangkan di wilayah lain khusus sapi di Papua Induk dua ekor sapi, Papua Barat dua ekor sapi, Papua Barat Daya dua ekor sapi, dan Ternate dua ekor sapi," ujar Danella dalam keterangannya di Jakarta Kamis, (28/5).

Hewan kurban dari PT Kristalin Ekalestari pun diserahkan langsung ke tempat ibadah masjid di daerah Indonesia Timur dapat didistribusikan langsung oleh pengelola dan panitia kepada masyarakat langsung yang berhak dan membutuhkan.

Menurut Danella, kegiatan ini merupakan bagian dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan untuk masyarakat langsung berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat langsung dan memastikan kesehatan hewan kurban dicek sebelum diserahkan.

PT Kristalin Ekalestari berkomitmen terhadap kepedulian masyarakat sekitar lewat kegiatan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan langsung terhadap warga.

Kegiatan nyata tersebut yakni bantuan paket sembako kepada warga, pembangunan rumah untuk warga yang belum dapatkan rumah, bantuan renovasi pembangunan tempat ibadah, kendaraan mobil operasional masyarakat dan pendidikan. (cuy/jpnn)