Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Iduladha, DPP KNPI Salurkan Hewan Kurban ke Masyarakat

Kamis, 28 Mei 2026 – 14:29 WIB
Iduladha, DPP KNPI Salurkan Hewan Kurban ke Masyarakat - JPNN.COM
Memperingati Hari Raya Idul Adha 1448 Hijriah, Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Foto: Source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Raya Iduladha 1448 Hijriah, Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat.

Kegiatan pemotongan hewan kurban dihadiri oleh jajaran pengurus DPP KNPI, senior KNPI, serta masyarakat sekitar. Tahun ini, DPP KNPI menyalurkan sejumlah hewan kurban yang terdiri dari 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Ryano Panjaitan, menyampaikan bahwa momentum Idul Adha tidak hanya menjadi ibadah ritual semata, tetapi juga menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Baca Juga:

“Apalagi di tengah-tengah kondisi geopolitik global yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi nasional, kita perlu memperkuat solidaritas kebangsaan dan kepedulian sosial yang tinggi untuk sama-sama membantu masyarakat kita dalam menghadapi tantangan bangsa, agar stabilitas nasional tetap terjaga untuk menopang program-program strategis pemerintah,” ujarnya.

Ketua Umum DPP KNPI Ryano Panjaitan berharap DPP KNPI terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata. Ia juga ingin kegiatan ini dapat mempererat hubungan antara organisasi kepemudaan dengan masyarakat serta menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di kalangan generasi muda Indonesia. (tan/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:

DPP KNPI potong 4 sapi dan 4 kambing sebagai bentuk kepedulian sosial di Iduladha.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KNPI  kurban  Iduladha  Kasus 
BERITA KNPI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp