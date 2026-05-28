Iduladha, Pertamina Trans Kontinental Tetap Jaga Operasional & Salurkan Hewan Kurban

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) tetap mengoptimalkan operasional dan distribusi energi melalui keandalan layanan maritim terintegrasi selama periode Iduladha.

PTK beserta anak perusahaan dan joint venture juga berbagi berkah Iduladha 2026 bersama masyarakat di berbagai wilayah operasionalnya.

Secara total, PTK menyalurkan 10 sapi dan 7 kambing kurban sebagai komitmen kontribusi perusahaan dalam memberikan manfaat nyata, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

VP Legal & Relations Pertamina Trans Kontinental Amran Reza mengatakan pada momen Iduladha, PTK bisa lebih mempererat silaturahmi dengan masyarakat dan stakeholder.

Tak hanya itu, kegiatan kurban diharapkan bisa menambah rasa syukur serta wujud kontribusi keberlanjutan PTK.

"Penyaluran hewan kurban merupakan agenda rutin PTK dan bagian dari tanggung jawab sosial lingkungan. Pada momen ini, PTK ingin menyebarkan kebahagiaan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kebersamaan dengan masyarakat dan seluruh stakeholder,” ujar Amran.

Dia menjelaskan, sebanyak 10 sapi dan 7 kambing kurban didistribusikan ke beberapa masjid dan lingkungan masyarakat, sekolah, serta pondok pesantren yang berada di Jakarta serta Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah.

Selain Pertamina Trans Kontinental, hewan kurban berasal dari anak usaha dan afiliasinya yakni PT Pertamina Port and Logistics, PT Pertamina Marine Solutions, PT Pertamina Marine Engineering, serta PT Trans Young Maritime.