IdulAdha, PNM Salurkan Hewan Kurban untuk Warga di Sekitar Wilayah Layanan

Rabu, 27 Mei 2026 – 19:28 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 18 kantor cabang Permodalan Nasional Madani (PNM) secara serentak melakukan penyerahan dan pemotongan sapi kurban, yang dagingnya disalurkan kepada warga desa di sekitar wilayah layanan PNM.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk terus menjalin kedekatan dengan masyarakat, tidak hanya melalui pembiayaan dan pendampingan usaha, tetapi juga melalui kepedulian sosial yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

Di Kantor Pusat, PNM juga melaksanakan pemotongan dua ekor sapi kurban yang disalurkan kepada 500 penerima manfaat di sekitar Menara PNM.

Para penerima manfaat tersebut terdiri dari masyarakat sekitar, pengusaha UMKM, serta warga yang sehari-hari beraktivitas di lingkungan Menara PNM. Penyaluran ini menjadi bentuk rasa syukur perusahaan atas perjalanan dan kepercayaan yang terus tumbuh bersama masyarakat.

Kegiatan PNM Bersyukur dan Berkurban juga menjadi bagian dari semangat HUT PNM ke-27 dengan tema “Bersama di Setiap Langkah, Menemani di Setiap Perjuangan.”

Melalui tema tersebut, PNM ingin menegaskan bahwa kehadiran perusahaan tidak hanya terwujud melalui pembiayaan dan pendampingan usaha, tetapi juga melalui kepedulian yang menyentuh kehidupan sosial masyarakat.

Melalui kegiatan ini, PNM menghadirkan semangat IdulAdha sebagai ruang untuk saling berbagi, saling menjaga, dan mempererat hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Bagi PNM, keberadaan perusahaan tidak hanya dimaknai dari layanan kepada nasabah, tetapi juga dari bagaimana manfaat dapat hadir lebih dekat bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja.

PNM  PT PNM  Permodalan Nasional Madani  kurban  Iduladha 
