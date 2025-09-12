Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

IDW 2025 di PIK2 Resmi Dimulai, Desain Jadi Bahasa Universal yang Membumi

Jumat, 12 September 2025 – 21:10 WIB
IDW 2025 di PIK2 Resmi Dimulai, Desain Jadi Bahasa Universal yang Membumi - JPNN.COM
Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali menjadi pusat perhatian dunia kreatif dengan penyelenggaraan Indonesia Design Week (IDW) 2025. Foto: PIK2.

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali menjadi pusat perhatian dunia kreatif dengan penyelenggaraan Indonesia Design Week (IDW) 2025.

Selama sembilan hari penyelenggaraan IDW pada 12–20 September, kawasan Indonesia Design District (IDD) berubah menjadi panggung selebrasi desain, seni, dan arsitektur. 

Event tersebut menjadi wadah kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan gagasan segar dari para kreator Indonesia dan mancanegara.

Baca Juga:

IDW tahun ini mengusung tema ‘Ideantity’ yang merupakan akronim dari ‘idea’ dan ‘identity’ yang dipadukan. 

Melalui tema itu, IDW 2025 mengajak komunitas kreatif untuk menegaskan jati diri desain Indonesia di kancah internasional, sekaligus menandai pergeseran posisi bangsa dari konsumen menjadi kontributor aktif dalam percakapan desain global.

“Melalui Indonesia Design Week, kami ingin menunjukkan bahwa desain bukan hanya milik kalangan tertentu. Desain bisa menjadi bahasa universal, yang menyatukan ide, budaya, dan komunitas,” ujar Aditya Rahmat Darwanto selaku perwakilan IDW.

Baca Juga:

Menurut dia, ada hal lain yang tak kalah penting dalam IDW 2025. “Desain juga harus membumi, relevan, dan punya dampak langsung ke masyarakat,” imbuhnya.

Sebagai pusat desain dan furnitur terbesar di Indonesia, IDD PIK2 berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui beragam program. 

PIK2 kembali menjadi pusat perhatian dunia kreatif dengan penyelenggaraan Indonesia Design Week (IDW) 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK2  indonesia design week  Agung Sedayu Group  ekonomi kreatif  Pameran 
BERITA PIK2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp