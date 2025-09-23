Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

IEU-CEPA Resmi Diteken, Indonesia-Uni Eropa Mulai Babak Baru Sejarah Dagang

Selasa, 23 September 2025 – 22:20 WIB
IEU-CEPA Resmi Diteken, Indonesia-Uni Eropa Mulai Babak Baru Sejarah Dagang - JPNN.COM
Indonesia dan Uni Eropa menandatangani kesepakatan substantif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Bali, Selasa (23/9/2025). Foto: source for jpnn

jpnn.com, BALI - Indonesia dan Uni Eropa menandatangani kesepakatan substantif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Bali, Selasa (23/9/2025).

"Penandatangan kesepakatan ini menandai tonggak sejarah dagang setelah hampir satu dekade proses perundingan," demikian keterangan tertulis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (23/9/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penandatangan ini menjadi pencapaian besar sejak perundingan pertama di Brussels pada 20–21 September 2016.

Baca Juga:

“Perjalanan sembilan tahun ini telah membawa kita pada sebuah tonggak bersejarah yang mencerminkan komitmen bersama dan berkelanjutan kita terhadap kemitraan ekonomi yang terbuka, adil, dan berkelanjutan melalui IEU–CEPA,” ungkap Airlangga dalam pernyataan bersama Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maros Sefcovic di Bali, Selasa (23/09).

Melalui kesepakatan ini, Indonesia menjadi negara ketiga di Asia Tenggara setelah Singapura dan Vietnam yang terlebih dahulu menandatangani CEPA dengan Uni Eropa.

Airlangga menegaskan hal ini akan menjamin terciptanya persaingan yang lebih adil  bagi produk dan investasi Indonesia dan menegaskan posisi kuat Indonesia di kancah global.

Baca Juga:

Komisioner Uni Eropa Maros Sefcovic menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia.

“Merupakan kehormatan bagi saya untuk berdiri di sini hari ini bersama Menteri Airlangga, juga seluruh Duta Besar Uni Eropa dan tim negosiasi Indonesia yang sangat tangguh, kuat, dan dinamis pada seremoni bersejarah ini. Saya ingin memulai dengan menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Menteri Airlangga, karena dedikasi pribadi, keterlibatan yang konstruktif, dan kepemimpinan politik yang kuat, merupakan kunci dan berperan penting dalam membawa kita ke momen yang sungguh bersejarah ini,” ungkap Komisioner Uni Eropa Maroš.

Indonesia dan Uni Eropa menandatangani kesepakatan substantif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Bali, Selasa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indonesia-Uni Eropa  Airlangga Hartarto  Indonesia-Uni Eropa Teken IEU-CEPA 
BERITA INDONESIA-UNI EROPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp