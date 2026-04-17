JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

IFBC Expo 2026 Hadir di Palembang, Targetkan Cetak Ratusan Wirausaha Baru di Sumsel

Jumat, 17 April 2026 – 21:05 WIB
Public Relation Neo Expo Promosindo Fredi Ferdianto didampingi Advisor Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) Jahja B Soenarjo saat diwawancarai di lokasi. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 52 brand nasional dari berbagai sektor resmi membuka peluang kemitraan dalam ajang Info Franchise & Business Concept Expo (IFBC) 2026 yang digelar di Palembang Sport and Convention Center (PSCC) mulai 17 hingga 19 April mulai pukul 10.00 - 21.00 WIB. 

Pameran yang mengusung tema "Grow Beyond Boundaries" ini bertujuan menjadi jembatan bagi masyarakat lokal untuk memiliki bisnis dengan sistem yang sudah teruji. 

Selain pameran bisnis, ajang ini juga dimeriahkan dengan Final Kompetisi Robotic, Coding dan AI sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas generasi muda. 

Public Relation Neo Expo Promosindo Fredi Ferdianto mengungkapkan bahwa minat masyarakat terhadap bisnis makanan dan kebutuhan pokok masih menjadi magnet utama. 

Nama-nama besar di sektor ritel seperti Indomaret, Alfamart dan Alfamidi hadir menawarkan model operasional yang stabil bagi calon investor di wilayah Sumatera Selatan. 

"Sektor kuliner juga menunjukkan tren dinamis. Mulai dari makanan tradisional seperti Kharisma Bahari dan Bebek serta minuman Bingxue semuanya mencari mitra lokal untuk memperluas jaringan di Bumi Sriwijaya," ungkap Fredi saat diwawancarai di lokasi, Jumat (17/4/2026). 

Selain kuliner, pameran ini menyoroti pergeseran gaya hidup urban di Palembang dengan hadirnya jasa laundry modern seperti Maytag dan LG Commercial Laundry. 

"Di bidang pendidikan, tersedia kemitraan berbasis teknologi seperti Ohayo Edu serta pelatihan Robotic dan AI," kata Fredi.

