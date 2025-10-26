IFC Bali 2025 Gerakkan Industri Olahraga & Sport Tourism, Perputaran Uang Lebih Rp 5 Miliar

jpnn.com, BALI - Ajang sepak bola usia muda bertaraf internasional, MyTISI International Football Championship (IFC) 2025 bakal berlangsung di Bali pada 21–23 Oktober 2025.

Turnamen ini digelar pada 21–23 Oktober 2025, menghadirkan 420 pesepakbola muda dari berbagai provinsi di Indonesia dan empat negara lainnya yakni Jepang, Filipina, Malaysia, dan China.

Mereka akan bersaing di tiga kategori usia U-12, U-14, dan U-16, untuk memperebutkan kesempatan langka, yakni beasiswa pelatihan di klub La Liga Spanyol, Levante UD.

Beda dari turnamen sepakbola usia muda lainnya, seluruh pertandingan di MyTISI International Football Championship (IFC) 2025 ini terhubung dengan sistem statistik pertandingan real-time sebagai bagian dari program pembinaan.

“Kami ingin para pemain memahami kekuatan dan kelemahan mereka secara data. Semua pertandingan disiarkan live streaming dan setiap pemain akan menerima laporan performa individu,” ujar Pendiri MyTISI IFC, I Gusti Agung Putu Nuaba, di Denpasar.

Selain itu, Agung memaparkan, IFC Bali 2025 bukan sekadar kompetisi sepakbola, tetapi gerakan sport tourism yang berkontribusi langsung pada perekonomian lokal.

Selama pelaksanaan, kata Agung, diperkirakan terjadi perputaran uang mencapai Rp 2,5 miliar dari sektor akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga aktivitas wisata peserta dan pendukung acara.

Kemudian ditambah hitungan dari sekitar 100 peserta asing dari Jepang, Filipina, Malaysia, dan China akan terbang di Bali selama sepekan.