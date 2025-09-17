Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

IFFINA+ 2025 Angkat Indonesia sebagai Pusat Tren Desain Global

Rabu, 17 September 2025 – 14:50 WIB
IFFINA+ 2025 Angkat Indonesia sebagai Pusat Tren Desain Global - JPNN.COM
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) menghadiri pembukaan pameran furniture, desain interior, dan kriya berpengaruh di Indonesia, IFFINA+ 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Rabu. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, TANGERANG - Pameran furniture, desain interior, dan kriya berpengaruh di Indonesia, IFFINA+ 2025 resmi dibuka hari ini di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Pameran ini diselenggarakan oleh Asosiasi Industri Permebelan & Kerajinan Indonesia (Asmindo) bekerja sama dengan PT Mahala Imaji Kreasi.

Berlangsung hingga 20 September 2025, IFFINA+ 2025 tampil dengan konsep visioner bertajuk “Story of Origin” yang membawa misi besar, yakni menjadikan Indonesia sebagai pusat tren kultur, desain, furnitur, dan kerajinan dunia.

Opening ceremony berlangsung meriah dengan kehadiran tokoh industri, kurator, pejabat pemerintah, serta delegasi internasional.

Tahun ini lebih dari 150 brand lokal & internasional, 25 desainer, 25 komunitas, serta 30 institusi turut serta, memperkuat IFFINA+ sebagai platform showcase yang menyatukan tradisi, kreativitas, dan inovasi lintas sektor.

Untuk mewujudkan tema tahun ini, IFFINA+ menggandeng Eugenio Hendro sebagai Creative Director, serta menghadirkan Board of Curators yang terdiri dari tokoh-tokoh berpengaruh, di antaranya Diana Nazir, Board of Director untuk UKM, Craft, dan UKM binaan BUMN, Eric Luwia, Board of Director untuk Non-Furniture Industry (Interior+), dan William Simiadi, Board of Director untuk Brand Furniture & Manufaktur.

Sejumlah nama besar maupun talenta muda akan menjadi sorotan, di antaranya Ivan Nauval, Bayu Edward, Givan, hingga Wilsen Willim. Kehadiran mereka menghadirkan narasi yang memadukan teknik tradisional dengan pendekatan kontemporer, sekaligus menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam desain.

Selain menghadirkan pameran utama, IFFINA+ 2025 mempersembahkan program-program unggulan yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman imersif, Talks+, forum diskusi dengan pembicara terkurasi yang membahas isu-isu penting, mulai dari tren furnitur global hingga inovasi material berkelanjutan.

Resmi Dibuka, IFFINA+ 2025 Story of Origin mengangkat Indonesia sebagai pusat tren desain global.

