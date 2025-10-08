IGCN Annual Members Gathering 2025, Mendorong Percepatan SDGs

jpnn.com, JAKARTA - UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) menggelar Annual Members Gathering 2025 bertema Delivering Impact and Shaping the Future Together di Yustinus Auditorium, UNIKA Atma Jaya Jakarta.

Acara ini mempertemukan para pemimpin bisnis, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk merefleksikan capaian bersama, memperkuat komitmen terhadap Ten Principles UN Global Compact — mencakup Hak Asasi Manusia, Ketenagakerjaan, Lingkungan, dan Anti-Korupsi, serta mendorong percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kami percaya membangun masa depan berkelanjutan dimulai dari membentuk karakter dan kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai kemanusiaan, lingkungan, dan integritas. Kolaborasi antara akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan ilmu pengetahuan tidak berhenti di ruang kelas, tetapi diterjemahkan menjadi aksi nyata bagi keberlanjutan," ujar Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Rektor UNIKA Atma Jaya dan Anggota Dewan Penasihat IGCN.

Presiden IGCN Y.W. Junardy dalam sambutannya menegaskan 2025 merupakan panggilan untuk memperkuat kemitraan lintas sektor dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah bisnis.

“Dunia usaha, pemerintah dan PBB memiliki peran penting dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui UN Global Compact Network Indonesia, kami mengajak perusahaan untuk menanamkan nilai kemanusiaan, lingkungan, dan integritas dalam setiap langkahnya, agar bisnis tidak hanya tumbuh, tetapi juga memberi dampak nyata bagi manusia dan alam," sebutnya.

Acara ditutup oleh Noke Kiroyan, Anggota Dewan Pengawas IGCN dan Ketua Kiroyan Partners, yang merefleksikan makna mendalam dari peringatan tiga tonggak sejarah.

"Sejak awal, IGCN berdiri untuk bisnis yang bertanggung jawab dan berlandaskan nilai. Hari ini, kami perlu menegaskan kembali bahwa integritas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kepedulian terhadap lingkungan bukanlah pilihan, melainkan fondasi dari kemakmuran yang berkelanjutan," katanya.(chi/jpnn)