Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

IGDX 2025 Hasilkan Lebih dari USD 75 Juta dalam Peluang Kemitraan Bisnis Gim Global

Selasa, 14 Oktober 2025 – 01:22 WIB
IGDX 2025 Hasilkan Lebih dari USD 75 Juta dalam Peluang Kemitraan Bisnis Gim Global - JPNN.COM
Ilustrasi konsol video gim. Foto : Nintendo

jpnn.com - IGDX Business & Conference 2025 sukses digelar di The Stones Hotel, Legian, Bali pada 9 - 11 Oktober 2025, lalu.

Acara ini menjadi forum tahunan bagi pelaku industri game Indonesia dan internasional untuk berjejaring, bertukar ide, dan menjajaki peluang bisnis.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan IGDX bukan sekadar konferensi biasa. 

Baca Juga:

“Kita menegaskan keyakinan bersama bahwa Indonesia dan Asia Tenggara sedang muncul sebagai pusat baru inovasi kreatif dan digital global,” kata Meutya Hafid, dikutip dari video yang dibagikan Biro Humas Komdigi, Senin (13/10).

Dengan tema "Mempercepat Kekuatan Kreatif Asia Tenggara," IGDX 2025 berfungsi sebagai platform strategis bagi para pengembang Indonesia untuk bertemu dengan penerbit, investor, distributor, dan media global. 

Hal tersebut tentunya diharapkan dapat mengubah dialog menjadi kolaborasi dan peluang nyata.

Baca Juga:

Meutya menyatakan industri game di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu sektor paling dinamis dalam ekonomi digital. 

Pertumbuhan ini terlihat dalam pasar yang berkembang, serta kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja.

IGDX 2025 menghasilkan lebih dari 75 juta USD dalam peluang kemitraan bisnis Gim Global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bisnis Gim  IGDX 2025  video gim  Game 
BERITA BISNIS GIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp