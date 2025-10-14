IGDX 2025 Hasilkan Lebih dari USD 75 Juta dalam Peluang Kemitraan Bisnis Gim Global

jpnn.com - IGDX Business & Conference 2025 sukses digelar di The Stones Hotel, Legian, Bali pada 9 - 11 Oktober 2025, lalu.

Acara ini menjadi forum tahunan bagi pelaku industri game Indonesia dan internasional untuk berjejaring, bertukar ide, dan menjajaki peluang bisnis.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan IGDX bukan sekadar konferensi biasa.

“Kita menegaskan keyakinan bersama bahwa Indonesia dan Asia Tenggara sedang muncul sebagai pusat baru inovasi kreatif dan digital global,” kata Meutya Hafid, dikutip dari video yang dibagikan Biro Humas Komdigi, Senin (13/10).

Dengan tema "Mempercepat Kekuatan Kreatif Asia Tenggara," IGDX 2025 berfungsi sebagai platform strategis bagi para pengembang Indonesia untuk bertemu dengan penerbit, investor, distributor, dan media global.

Hal tersebut tentunya diharapkan dapat mengubah dialog menjadi kolaborasi dan peluang nyata.

Meutya menyatakan industri game di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu sektor paling dinamis dalam ekonomi digital.

Pertumbuhan ini terlihat dalam pasar yang berkembang, serta kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja.