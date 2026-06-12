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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Igor Tolic Akui Persib Masih Punya Kekurangan Menjelang ACC 2026, Apa Itu?

Jumat, 12 Juni 2026 – 03:32 WIB
Igor Tolic Akui Persib Masih Punya Kekurangan Menjelang ACC 2026, Apa Itu? - JPNN.COM
Pelatih anyar Persib Bandung Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menjalani petualangan baru di level Asia Tenggara setelah memastikan ambil bagian dalam ajang ASEAN Club Championship (ACC) 2026/27.

Meski berstatus pendatang baru, Maung Bandung tak ingin hanya menjadi sekadar pelengkap.

Pelatih Persib Igor Tolic menilai keikutsertaan timnya di ACC sebagai kesempatan berharga untuk menguji kualitas skuad di level yang lebih tinggi.

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Persib tergabung di Grup B bersama sejumlah kekuatan besar kawasan ASEAN.

Beckham Putra dan kolega akan menghadapi Port FC (Thailand), Johor Darul Takzim (Malaysia), Lion City Sailors (Singapura), Cong An Ha Noi FC (Vietnam), PKR Svay Rieng FC (Kamboja), serta pemenang laga play off antara Ezra FC dari Laos dan Shan United (Myanmar).

Bagi Igor, keberadaan klub-klub tersebut menunjukkan bahwa Persib akan menghadapi persaingan yang jauh berbeda dibanding kompetisi domestik.

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Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu justru menyambut situasi tersebut dengan optimisme.

"Ini merupakan kompetisi baru bagi kami yang nantinya mempertemukan tim-tim terkuat dari Asia Tenggara. Kami senang bisa bersaing di level tinggi dan berada di panggung besar ini," ucap Igor.

Persib Bandung bersiap menjalani petualangan baru di level Asia Tenggara setelah memastikan ambil bagian dalam ajang ASEAN Club Championship (ACC) 2026/27.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Igor Tolic  ASEAN Club Championship  acc 2026 
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