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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Igor Tolic Beber Alasan Persib Merekrut Gakuto Notsuda

Selasa, 14 Juli 2026 – 18:40 WIB
Igor Tolic Beber Alasan Persib Merekrut Gakuto Notsuda - JPNN.COM
Pelatih Persib Igor Tolic saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengungkap alasan di balik perekrutan pemain asal Jepang, Gakuto Notsuda.

Dia mengungkap bahwa Gakuto merupakan pemain yang bekerja sangat keras di lini tengah.

“Dia ialah pria yang bisa membantu dalam segala jenis pressing. Jadi, jika kami ingin bertahan di area atas lapangan, dia juga bagus dalam membaca permainan, menginisiasi tim melalukan pressing," kata Igor di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (14/7).

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Diketahui, Gakuto Notsuda resmi menandatangani kontrak untuk satu musim bersama Persib Bandung.

Pemain asal Jepang itu bakal berseragam Persib di sepanjang musim 2026/2027. 

Pemain berposisi gelandang tengah itu cakap dalam hal pertahanan dan mampu mengalirkan bola secara tepat kepada rekannya.

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Dalam hal membangun serangan, pemain berusia 32 tahun itu juga terbilang andal dan cukup mematikan.

“Selain itu, dia juga sangat bagus dalam mengalirkan bola dari lini tengah ke depan. Jadi, ini adalah kualitas utamanya yaitu ketika dia membutuhkan satu atau dua sentuhan untuk mengalirkan bola ke lini depan," ungkap Igor.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengungkap alasan Maung Bandung merekrut Gakuto Notsuda.

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TAGS   Persib  Igor Tolic  gakuto notsuda  Bursa Transfer  Persib Bandung 
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