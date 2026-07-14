Igor Tolic Beber Alasan Persib Merekrut Gakuto Notsuda

jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengungkap alasan di balik perekrutan pemain asal Jepang, Gakuto Notsuda.

Dia mengungkap bahwa Gakuto merupakan pemain yang bekerja sangat keras di lini tengah.

“Dia ialah pria yang bisa membantu dalam segala jenis pressing. Jadi, jika kami ingin bertahan di area atas lapangan, dia juga bagus dalam membaca permainan, menginisiasi tim melalukan pressing," kata Igor di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (14/7).

Diketahui, Gakuto Notsuda resmi menandatangani kontrak untuk satu musim bersama Persib Bandung.

Pemain asal Jepang itu bakal berseragam Persib di sepanjang musim 2026/2027.

Pemain berposisi gelandang tengah itu cakap dalam hal pertahanan dan mampu mengalirkan bola secara tepat kepada rekannya.

Dalam hal membangun serangan, pemain berusia 32 tahun itu juga terbilang andal dan cukup mematikan.

“Selain itu, dia juga sangat bagus dalam mengalirkan bola dari lini tengah ke depan. Jadi, ini adalah kualitas utamanya yaitu ketika dia membutuhkan satu atau dua sentuhan untuk mengalirkan bola ke lini depan," ungkap Igor.