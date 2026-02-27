Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Igor Tolic Beberkan Drama di Balik Malam Sempurna Persib Bandung Lawan Madura United

Jumat, 27 Februari 2026 – 04:20 WIB
Igor Tolic Beberkan Drama di Balik Malam Sempurna Persib Bandung Lawan Madura United - JPNN.COM
Persib Bandung berpesta 5-0 saat menjamu Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - Kemenangan besar diraih Persib Bandung saat menjamu Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persib vs Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (26/2/2026) malam WIB, berakhir dengan skor telak 5-0.

Gol-gol Maung Bandung lahir melalui aksi Ramon Tanque pada menit ke-13 dan 33', Uilliam Barros (45+2'), Andrew Jung (80'), serta Frans Putros (89').

Baca Juga:

Meski angka di papan skor terlihat mencolok, tim pelatih menilai pertandingan tidak semulus yang dibayangkan.

Asisten pelatih Persib Igor Tolic menyebut fase awal pertandingan justru menjadi ujian tersendiri sebelum timnya menemukan ritme permainan.

"Kami sangat senang dengan kemenangan ini. Pertandingan tidak berjalan mudah, tetapi saya pikir di babak pertama kami mencetak gol pada waktu yang tepat."

Baca Juga:

"Itu memberi kami sedikit lebih banyak ruang dalam menyerang," beber Tolic.

Tolic menjelaskan gol yang tercipta sebelum turun minum mengubah dinamika pertandingan.

Skor 5-0 tak sepenuhnya mencerminkan jalannya laga. Igor Tolic mengungkap drama di balik malam sempurna Persib Bandung kontra Madura United.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Madura United  Persib vs Madura United  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp