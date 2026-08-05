Igor Tolic Semprot Jadwal Padat Piala Presiden 2026, Singgung Risiko Serangan Jantung

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic melontarkan kritik keras terhadap padatnya jadwal Piala Presiden 2026.

Menurutnya, waktu pemulihan yang hanya dua hari sebelum partai final berpotensi membahayakan kondisi para pemain.

Persib dipastikan menghadapi Persebaya Surabaya di final Piala Presiden 2026, Kamis (6/8/2026), setelah menumbangkan Persija Jakarta 2-1 pada semifinal.

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Di sisi lain, Persebaya melaju ke partai puncak seusai mengalahkan Arema FC 1-0. Namun, kedua tim hanya memiliki waktu pemulihan sekitar dua hari sebelum kembali bertanding.

Tolic menilai jadwal tersebut bertentangan dengan ketentuan FIFA yang mengatur jeda minimal 72 jam antarlaga demi menjaga kebugaran dan keselamatan pemain.

Dia menegaskan kritiknya bukan hanya untuk kepentingan Persib, melainkan seluruh peserta turnamen.

"Saya tidak hanya berbicara tentang Persib, tetapi juga Persija, Persebaya, dan Arema. Semua pemain berhak mendapatkan perlindungan karena merekalah yang harus tampil di lapangan," ujar Tolic .

Pelatih asal Kroasia itu mengaku khawatir jika kondisi tersebut terus dibiarkan.