JPNN.com - Ekonomi - Makro

IHSG Amburadul, Purbaya Tetap Tenang: Enggak Apa-Apa

Senin, 18 Mei 2026 – 16:18 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis meski IHSG terpantau melemah 94,34 poin atau 1,40 persen ke posisi 6.628,98, pada perdagangan Senin (18/5) ini. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah fokus menjaga fondasi ekonomi agar pertumbuhan tidak terganggu di tengah melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

IHSG terpantau melemah 94,34 poin atau 1,40 persen ke posisi 6.628,98, pada perdagangan Senin (18/5) ini.

"Jadi, enggak apa-apa nanti kita perbaiki. Fondasi ekonominya kan bagus," ujar Purbaya di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5).

Menurut Purbaya, kinerja pasar modal hari ini dipengaruhi oleh sentimen pasar yang tidak berlangsung lama. 

Oleh karena itu dia optimistis IHSG dapat diperbaiki.

"Jadi, saya akan fokus jaga fondasi ekonomi dengan memastikan perkembangan ekonomi tidak terganggu," kata dia.

Bendahara negara menyebut pemerintah melalui Bank Himbara telah masuk ke pasar obligasi untuk menjaga kinerja pasar tidak makin bergejolak.

Purbaya memastikan intervensi pemerintah akan memberikan peningkatan signifikan secara bertahap.

