IHSG Berpotensi Volatil, Investor Masih Wait & See

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu dibuka melemah 2,58 poin atau 0,05 persen ke posisi 5.640,61. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 0,62 poin atau 0,11 persen ke posisi 552,49.

IHSG berpotensi bergerak volatil di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap data-data ekonomi domestik.

“Ke depan, pergerakan IHSG masih berpotensi volatil karena pasar menunggu kepastian arah suku bunga global, perkembangan isu potensi penurunan klasifikasi pasar oleh MSCI, serta kemampuan data domestik menunjukkan ketahanan ekonomi,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.

Tim riset Lotus mengatakan dari dalam negeri, sentimen domestik hari ini akan sangat dipengaruhi oleh serangkaian data ekonomi penting, mulai dari data inflasi Juni 2026, data PMI Manufaktur Indonesia, hingga neraca perdagangan Mei 2026.

Apabila data inflasi dan neraca perdagangan lebih baik dari ekspektasi, serta sentimen global tetap kondusif, peluang penguatan IHSG pada awal semester II-2026 tetap terbuka

"Konsensus memperkirakan inflasi meningkat ke sekitar 3,2 persen year on year (yoy) akibat kenaikan harga pangan dan BBM non-subsidi, sementara surplus neraca perdagangan diproyeksikan kembali melebar ke sekitar USD 4 miliar," tulis Tim riset Lotus.

Di sisi lain, implementasi bertahap program B50 mulai 1 Juli 2026 menjadi sentimen positif bagi sektor energi dan Crude Palm Oil (CPO).

Dari mancanegara, indeks dolar Amerika Serikat (DXY) menguat ke level 101,26 setelah data JOLTS menunjukkan lowongan kerja mencapai 7,594 juta, yang memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral AS The Fed akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama.