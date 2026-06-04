IHSG dan Rupiah Masih Kompak Merosot Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih terus berlanjut pada perdagangan Kamis (4/6), bersamaan dengan merosotnya rupiah hingga Rp 18.000.

Kondisi pasar modal dalam negeri hingga saat ini terpantau masih mandek dan belum menunjukkan tanda-tanda penguatan yang berarti.

Berdasarkan catatan IDX Composite, IHSG dibuka melemah 0,36% ke level 5.919 pada perdagangan pagi ini.

Tren grafik menunjukkan penurunan yang konsisten sejak pembukaan pasar, dengan rentang harga tertinggi di level 5.925 dan titik terendah menyentuh level 5.647.

Kondisi pasar saham saat data ini diambil sedang mengalami pelemahan yang cukup signifikan.

Berdasarkan data di Bibit pukul 10.06, saham trending terpantau berada di zona merah dengan persentase penurunan cukup besar.

Pada deretan saham blue chip atau kapitalisasi pasar besar, sektor perbankan dan pertambangan milik negara menjadi sorotan karena mengalami koreksi.

Tercatat saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) turun sebesar 3,45% dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) melemah 2,22%.