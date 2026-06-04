Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

IHSG dan Rupiah Masih Kompak Merosot Hari Ini

Kamis, 04 Juni 2026 – 12:01 WIB
IHSG dan Rupiah Masih Kompak Merosot Hari Ini - JPNN.COM
Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih terus berlanjut pada perdagangan Kamis (4/6). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih terus berlanjut pada perdagangan Kamis (4/6), bersamaan dengan merosotnya rupiah hingga Rp 18.000.

Kondisi pasar modal dalam negeri hingga saat ini terpantau masih mandek dan belum menunjukkan tanda-tanda penguatan yang berarti.

Berdasarkan catatan IDX Composite, IHSG dibuka melemah 0,36% ke level 5.919 pada perdagangan pagi ini. 

Baca Juga:

Tren grafik menunjukkan penurunan yang konsisten sejak pembukaan pasar, dengan rentang harga tertinggi di level 5.925 dan titik terendah menyentuh level 5.647.

Kondisi pasar saham saat data ini diambil sedang mengalami pelemahan yang cukup signifikan.

Berdasarkan data di Bibit pukul 10.06, saham trending terpantau berada di zona merah dengan persentase penurunan cukup besar.

Baca Juga:

Pada deretan saham blue chip atau kapitalisasi pasar besar, sektor perbankan dan pertambangan milik negara menjadi sorotan karena mengalami koreksi. 

Tercatat saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) turun sebesar 3,45% dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) melemah 2,22%. 

Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih terus berlanjut pada perdagangan Kamis (4/6).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IHSG  rupiah  pasar saham  sektor perbankan 
BERITA IHSG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp