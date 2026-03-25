IHSG Diprediksi Menguat Seusai Lebaran

Rabu, 25 Maret 2026 – 07:15 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI). Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom keuangan dan praktisi pasar modal Hans Kwee memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak menguat pada perdagangan Rabu (25/3), seusai libur panjang Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idulfitri 2026.

Dia menyebut salah satu sentimen utama yaitu kabar terbaru dari konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, yang mana Presiden AS Donald Trump menyatakan menunda selama lima hari serangan militer ke pembangkit listrik dan fasilitas energi Iran.

"Pembukaan IHSG di hari Rabu dibayangi potensi tekanan jual, tetapi pulihnya pasar keuangan pasca penundaan serangan Trump ke infrastruktur listrik dan energi Iran, membuka peluang IHSG bergerak terbatas dengan support di level 7.100 sampai 7.000 dan resistance di level 7.250 sampai 7.349," ujar Hans di Jakarta, Selasa (24/3).

Selama libur panjang Lebaran, Hans menjelaskan pasar keuangan global mengalami volatilitas tinggi akibat ketidakpastian perang antara AS dan Israel melawan Iran.

Trump memberikan ancaman akan menghancurkan fasilitas listrik di Iran apabila Selat Hormuz tidak dibuka dalam 48 jam.

Menanggapi ancaman itu, Iran membalas dengan ancaman akan menghancurkan infrastruktur energi dan minyak di kawasan teluk, apabila fasilitas listrik negaranya diserang.

Pada akhirnya, pada Senin (23/3), Trump mengatakan akan menunda selama lima hari serangan militernya ke pembangkit listrik dan fasilitas energi di Iran.

Pernyataan Trump tersebut mendorong Bursa saham di Wall Street, AS, dan Bursa saham Eropa mengalami penguatan pada perdagangan Senin (23/03).(antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

