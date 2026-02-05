IHSG Kamis Pagi Bergerak Menguat, Alhamdulillah

jpnn.com - JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (5/2) pagi bergerak menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap data pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sepanjang 2025.

IHSG dibuka menguat 20,63 poin atau 0,25 persen ke posisi 8.167,35.

Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 2,69 poin atau 0,32 persen ke posisi 835,49.

"IHSG berpotensi bergerak dalam rentang 8.000-8.300," ujar pengamat pasar modal Reydi Octa saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Reydi mengatakan faktor-faktor yang akan menentukan pergerakan IHSG dalam dua hari ke depan (jangka pendek), yaitu Kamis dan Jumat (6/2/2026), ialah kelanjutan dari penanganan mengenai Morgan Stanley Capital International (MSCI).

"Jika terlihat ada kemajuan dalam dialog, maka dapat meredakan tekanan volatilitas, tetapi jika belum, maka tekanan jual masih bisa berlanjut," ujar Reydi.

Di sisi lain, pelaku pasar mencermati Badan Pusat Statistik yang akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025, yang mana konsensus memperkirakan sebesar 5 persen (yoy) dari sebelumnya 5,3 persen (yoy) pada 2024.

Sementara itu, untuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 diperkirakan sebesar 5,2 persen (yoy) dan 1,9 persen (qoq) dari sebelumnya 5,04 persen (yoy) dan 1,43 persen (qoq) pada kuartal III 2025.