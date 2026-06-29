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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

IHSG Masih Datar, Investor Masih Menunggu Data Ekonomi Pekan Ini

Senin, 29 Juni 2026 – 11:29 WIB
IHSG Masih Datar, Investor Masih Menunggu Data Ekonomi Pekan Ini - JPNN.COM
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin dibuka menguat 35,90 poin atau 0,61 persen ke posisi 5.932,03. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin dibuka menguat 35,90 poin atau 0,61 persen ke posisi 5.932,03. 

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 0,98 poin atau 0,17 persen ke posisi 584,70.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menilai IHSG berpotensi bergerak mendatar seiring pelaku pasar mencermati data ekonomi domestik dan global yang akan dirilis selama pekan ini. 

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Secara teknikal, kata Liza, pergerakan indeks masih berada dalam fase konsolidasi dengan pelaku pasar mencermati kemampuan IHSG bertahan di area support 5.882 atau 5.688 atau 5.520, 

“Sementara resistance terdekat berada pada kisaran 5.996-6.013 atau 6.097 atau 6.221–6.287,” ujar Liza dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan dari mancanegara, selama pekan ini, pelaku pasar akan mencermati data-data ekonomi, diantaranya data Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTs) AS, pidato Gubernur The Fed Kevin Warsh, data Non-Farm Payrolls (NFP) AS, tingkat pengangguran AS, PMI manufaktur China, serta inflasi Zona Euro.

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Di sisi lain, perhatian investor masih tertuju pada perkembangan geopolitik di Timur Tengah.

Sentimen sedikit membaik setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran menandatangani kesepakatan damai sementara, yang membuka peluang bagi kembali beroperasinya Selat Hormuz.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin dibuka menguat 35,90 poin atau 0,61 persen ke posisi 5.932,03.

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TAGS   IHSG  Ekonomi  The Fed  BEI  saham  investor 
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