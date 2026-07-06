IHSG Menguat di Tengah Penantian Data Cadangan Devisa

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin Sore (6/7) ditutup menguat 40,29 poin atau 0,69 persen ke posisi 5.916,07. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 2,70 poin atau 0,46 persen ke posisi 584,48.

IHSG ditutup menguat di tengah pelaku pasar menantikan risalah The Fed dan data cadangan devisa (cadev) domestik.

"Sentimen eksternal dan internal membayangi pergerakan IHSG," ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus alias Nico dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Baca Juga: IHSG Senin 6 Juli Menguat Seiring Optimisme terhadap Sikap Dovish The Fed

Nico mengatakan dari mancanegara, bursa kawasan Asia bergerak variatif seiring sikap pelaku pasar yang menantikan risalah bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed, serta data ekonomi China yang akan dirilis pada pekan ini.

Nico mengatakan pelaku pasar saat ini cenderung hati-hati menantikan risalah pertemuan kebijakan The Fed, untuk petunjuk lebih lanjut tentang prospek suku bunga.

"Di mana risalah ini memberikan rincian lengkap dari keputusan kebijakan moneter dan proyeksi ekonomi yang dibahas selama pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal," ujar Nico.

Sementara itu, data pekerjaan non-pertanian AS hanya meningkat 57.000 pada Juni 2026, atau kenaikan terkecil dalam empat bulan dan jauh di bawah perkiraan 110.000, yang mendorong pasar untuk mengurangi spekulasi kenaikan suku bunga September 2025.

Tingkat pengangguran turun menjadi 4,2 persen, sebagian besar karena penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja ke level terendah sejak 2021.