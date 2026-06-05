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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

IHSG Menguat Jumat Pagi, tetapi Berpotensi Volatil

Jumat, 05 Juni 2026 – 10:35 WIB
IHSG Menguat Jumat Pagi, tetapi Berpotensi Volatil - JPNN.COM
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi dibuka menguat 6,71 poin atau 0,11 persen ke posisi 5.846,49. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi dibuka menguat 6,71 poin atau 0,11 persen ke posisi 5.846,49. 

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 1,38 poin atau 0,24 persen ke posisi 579,54.

Namun, IHSG berpotensi bergerak volatil seiring pelaku pasar mencermati sentimen dari domestik maupun global.

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Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menilai selama IHSG mampu bertahan di atas area 5.644-5.600, peluang penguatan menuju 6.000-6.050 hingga 6.181-6.230 masih terbuka. 

“Sebaliknya, jika area 5.644 kembali ditembus, risiko pelemahan lanjutan menuju 5.500 perlu diwaspadai,” ujar Liza dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

Dia menyebutkan dari mancanegara, sentimen investor membaik seiring meredanya kekhawatiran inflasi setelah harga minyak terkoreksi tajam. Penurunan harga minyak mendorong rotasi dana ke sektor defensif dan finansial, sekaligus mengurangi tekanan terhadap ekspektasi inflasi jangka pendek.

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Harga minyak mentah jenis Brent tercatat berada di level 95,62 dolar AS per barel, sementara jenis WTI berada di level 93,30 dolar AS per barel, pada perdagangan hari ini pukul 09.25 WIB.

Di sisi lain, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menegaskan akan tetap menghormati batas tarif yang telah disepakati dalam perjanjian dagang dengan Uni Eropa dan Jepang, yang memberikan kepastian bagi pasar global.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi dibuka menguat 6,71 poin atau 0,11 persen ke posisi 5.846,49.

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TAGS   IHSG  saham  Bursa saham  investasi  investor 
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