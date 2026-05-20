Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

IHSG Merosot Sesaat Setelah Pidato Ekonomi Presiden Prabowo di DPR

Rabu, 20 Mei 2026 – 14:30 WIB
IHSG Merosot Sesaat Setelah Pidato Ekonomi Presiden Prabowo di DPR - JPNN.COM
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup melemah mengikuti bursa saham kawasan Asia pada Rabu sore (22/10). Foto/Ilustrasi: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau merosot sesaat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di Gedung DPR RI, Rabu (20/5).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG sempat jatuh hingga 1,9 persen ke level 6.282. 

Penurunan ini terjadi tepat setelah Presiden memaparkan kerangka ekonomi nasional di hadapan para anggota dewan.

Baca Juga:

Pada pembukaan perdagangan pagi tadi pukul 09.00 WIB, IHSG sebenarnya dibuka melemah tipis sebesar 0,28 persen ke level 6.352.

Namun, menjelang pidato Presiden dimulai, indeks sempat berbalik arah dan menguat hingga menyentuh level 6.457, atau naik sekitar 1,36 persen.

Sayangnya, zona hijau tersebut hanya bertahan sebentar.

Baca Juga:

Tekanan jual meningkat hingga membawa indeks menyentuh level terendahnya pada perdagangan hari ini di posisi 6.219.

Menjelang akhir sesi, angka IHSG perlahan mulai merangkak naik dan akhirnya resmi ditutup pada level 6.332 di penutupan perdagangan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau merosot sesaat setelah pidato Presiden Prabowo Subianto.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IHSG  Prabowo  pidato Prabowo  ihsg merosot  Harga Saham 
BERITA IHSG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp