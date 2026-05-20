IHSG Merosot Sesaat Setelah Pidato Ekonomi Presiden Prabowo di DPR

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau merosot sesaat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di Gedung DPR RI, Rabu (20/5).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG sempat jatuh hingga 1,9 persen ke level 6.282.

Penurunan ini terjadi tepat setelah Presiden memaparkan kerangka ekonomi nasional di hadapan para anggota dewan.

Pada pembukaan perdagangan pagi tadi pukul 09.00 WIB, IHSG sebenarnya dibuka melemah tipis sebesar 0,28 persen ke level 6.352.

Namun, menjelang pidato Presiden dimulai, indeks sempat berbalik arah dan menguat hingga menyentuh level 6.457, atau naik sekitar 1,36 persen.

Sayangnya, zona hijau tersebut hanya bertahan sebentar.

Tekanan jual meningkat hingga membawa indeks menyentuh level terendahnya pada perdagangan hari ini di posisi 6.219.

Menjelang akhir sesi, angka IHSG perlahan mulai merangkak naik dan akhirnya resmi ditutup pada level 6.332 di penutupan perdagangan.