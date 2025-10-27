Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

IHSG Sempat Ambrol 3,72%, Ternyata Ini Penyebabnya

Senin, 27 Oktober 2025 – 16:42 WIB
IHSG Sempat Ambrol 3,72%, Ternyata Ini Penyebabnya - JPNN.COM
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau sempatt anjlok 307,31 poin (3,72 persen) ke 7.964,4 pukul 11:05 WIB pada Senin (27/10). ilustrasi/Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau sempatt anjlok 307,31 poin (3,72 persen) ke 7.964,4 pukul 11:05 WIB pada Senin (27/10).

Indeks LQ45 juga terpantau merosot 17,49 poin (2,11 persen) ke 810. Ada 547 saham merosot, hanya 134 saham hijau, dan 124 saham stagnan

Padahal, pada sesi pembukaan IHSG menguat 74,83 poin atau 0,90 persen ke posisi 8.346,55.

Baca Juga:

Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 9,36 poin atau 1,13 persen ke posisi 837,46.

Tim Mirae Asset Sekuritas Indonesia menyampaikan gejolak IHSG dipengaruhi oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang tengah meninjau ulang ara menilai porsi saham beredar atau free float yang menjadi acuan dalam penentuan bobot indeks.

“Merespons hal itu, IHSG jatuh 3,78 persen, akibat potensi outflow karena penurunan free float secara keseluruhan,” ungkap Tim Mirae Asset Sekuritas Indonesia dikutip, Senin.

Baca Juga:

Rencananya, hasil konsultasi diumumkan pada 30 Januari 2026 dan mulai berlaku pada Mei 2026,” tulis Mirae Asset, Senin (27/10/2025).

Selama ini, MSCI menggunakan data publik seperti laporan tahunan dan laporan kepemilikan saham.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau sempatt anjlok 307,31 poin (3,72 persen) ke 7.964,4 pukul 11:05 WIB pada Senin (27/10).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IHSG  saham  MSCI  Morgan Stanley Capital International  
BERITA IHSG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp