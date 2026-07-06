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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

IHSG Senin 6 Juli Menguat Seiring Optimisme terhadap Sikap Dovish The Fed

Senin, 06 Juli 2026 – 10:40 WIB
IHSG Senin 6 Juli Menguat Seiring Optimisme terhadap Sikap Dovish The Fed - JPNN.COM
IHSG bergerak menguat seiring optimisme pelaku pasar global terhadap sikap dovish dari bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi (6/7) dibuka menguat 17,50 poin atau 0,30 persen ke posisi 5.893,28. 

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 1,30 poin atau 0,22 persen ke posisi 583,08.

IHSG bergerak menguat seiring optimisme pelaku pasar global terhadap sikap dovish dari bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed.

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Di sisi lain, dari domestik sentimen masih dibayangi defisit neraca perdagangan pertama sejak April 2020.

“Kemudian, kontraksi aktivitas manufaktur, serta peringatan Fitch Ratings terkait penurunan cadangan devisa," ujar Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata, dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Liza menjelaskan sentimen pasar global cenderung positif setelah data ketenagakerjaan AS lebih lemah dari ekspektasi.

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Hal itu memperkuat peluang pelonggaran kebijakan moneter The Fed.

"Pelaku pasar mulai mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga dan meningkatkan posisi pada aset berisiko," ujar Liza.

IHSG bergerak menguat seiring optimisme pelaku pasar global terhadap sikap dovish dari bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed.

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TAGS   IHSG  saham  rupiah  The Fed  energi 
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