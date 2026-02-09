IIMS 2026: All New Kia Carens Sudah Bisa Dipesan, Harga Terendah Rp 319 Juta

jpnn.com, JAKARTA - All New Kia Carens akhirnya melantai di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, sekaligus menandai debut perusahaan asal Korsel itu di Indonesia.

All New Kia Carens diklaim sebagai MPV keluarga modern yang selaras dengan kebutuhan mobilitas masyarakat urban.

Kia Carens 2026 hadir sebagai evolusi menyeluruh dari generasi sebelumnya.

Pembaruan dilakukan pada berbagai aspek, mulai dari desain yang lebih berkarakter, fleksibilitas kabin dengan pilihan konfigurasi 6-seater dan 7-seater, hingga adopsi teknologi terkini.

“Peluncuran The All New Carens di IIMS 2026 menjadi langkah strategis bagi Kia dalam menghadirkan produk yang semakin selaras dengan kebutuhan keluarga Indonesia,” kata CEO Kia Sales Indonesia Jong Sung Park, di Jakarta.

Dari sisi dimensi, MPV memiliki panjang 4.550 mm, lebar 1.800 mm, dan tinggi 1.708 mm.

Ukuran tersebut dirancang untuk menawarkan kabin yang lapang tanpa mengorbankan kemudahan bermanuver di area perkotaan.

Soal performa, Kia membekali All New Carens dengan mesin 1.5L Smartstream Gamma II DOHC Dual CVVT bertenaga 115 PS dan torsi 144 Nm.